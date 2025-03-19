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Кому-то выгодно? Импорт пальмового масла в Россию сокращается

1:22
Экономика

Россия третий год подряд сокращает импорт пальмового масла, и в 2022 году его объем достиг минимального уровня за последние десять лет, составив всего 795 тысяч тонн, согласно данным Совета стран-производителей пальмового масла.

пальмовое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пальмовое масло

С уменьшением на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, это обновило десятилетний минимум. Более 70% всей продукции поступает из Индонезии, где в прошлом году было закуплено 570,3 тысячи тонн пальмового масла на сумму 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении экспорт из Индонезии в Россию вырос на 12%, а в денежном — на 21%. Также небольшие объемы поставила Малайзия, составившие 15,2 миллиона долларов по сравнению с 6,7 миллиона долларов годом ранее.

В 2022 году Россия заняла восьмое место в мире по импорту пальмового масла, с долей в 1,7%. Крупнейшими импортерами пальмового масла в мире стали Индия (19%), Китай (10%) и Евросоюз (10,7%), пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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