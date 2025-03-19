Меньше товара за те же деньги: россиян предупредили о шринкфляции

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уже в этом году российские покупатели могут столкнуться с уменьшением упаковок популярных товаров, таких как шоколад, чай, кофе, коробки конфет и масла.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain продукты

Это явление получило название шринкфляция, что означает снижение объёма, веса или количества продукта в упаковке при сохранении прежней цены или её незначительном снижении.

Доцент Финансового университета Игорь Балынин сообщил, что снижение веса товаров может составить от 10 до 20 процентов. Например, упаковки конфет могут уменьшиться с 250 граммов до 200-220 граммов, а с 200 граммов — до 170 граммов.

Производители прибегают к этой практике, чтобы сохранить восприятие цен на привычном уровне для покупателей.

Кроме того, есть вероятность, что в продаже останутся и старые упаковки, но по более высокой цене. Это может вызвать путаницу у потребителей, когда в одном магазине они увидят упаковку с прежним весом, но по возросшей цене, а в другом — упаковку меньшего объёма по старой цене.

Экономист порекомендовал россиянам внимательно проверять не только состав и дату изготовления товаров, но и их массу, пишет aif.ru.

Уточнения

Продукт — то же, что продукт питания, или пищевой продукт, — предназначенное для употребление в пищу непосредственно или после дальнейшей переработки.



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