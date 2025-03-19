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Максимум выгоды! Силуанов рекомендует бизнесу переходить к программе долгосрочных сбережений

1:11
Экономика

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов призвал малый и средний бизнес использовать программу долгосрочных сбережений (ПДС) для своих сотрудников вместо увеличения окладов и зарплат.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Он отметил, что хотя правительство часто повышает зарплаты, это создает инфляционное давление и негативно сказывается на прибыли бизнеса

Силуанов предложил внедрить ПДС — сберегательный инструмент с страхованием на сумму до 2,8 миллионов рублей, который также предоставляет возможность получить ежемесячный налоговый вычет до 52 тысяч рублей. Деньги, вложенные в ПДС, можно передавать по наследству. Программа начала действовать с прошлого года.

Министр считает, что данный продукт выгоден как для сотрудников, так и для предпринимателей, так как деньги возвращаются в бизнес. ПДС также решает кадровые проблемы, поскольку активно привлекает россиян. Компании, подключенные к ПДС, могут рассчитывать на налоговые вычеты и софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год, передает РИ Новости.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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