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США пересмотрят санкции: Трамп обеспокоен падением роли доллара

0:58
Экономика

Президент США Дональд Трамп дал указание пересмотреть текущую политику санкций, сообщил министр финансов Скотт Бессент.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Причиной этому стало то, что введённые рестрикции начинают подрывать доминирование доллара как мировой резервной валюты, пишет ТАСС.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкционная политика наносит ущерб как тем странам, которые их вводят, так и тем, против которых эти меры направлены.

Скотт Бессент также пояснил, что в течение длительного времени США применяли так называемые "ленивые санкции", которые, по его мнению, способствуют отказу от доллара.

Он отметил, что эффективность санкций, введённых демократами, составляет 6 из 10, и если ситуация потребует, Трамп намерен усилить санкции до максимально возможного уровня — 10 из 10.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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