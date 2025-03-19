США пересмотрят санкции: Трамп обеспокоен падением роли доллара

Президент США Дональд Трамп дал указание пересмотреть текущую политику санкций, сообщил министр финансов Скотт Бессент.
Причиной этому стало то, что введённые рестрикции начинают подрывать доминирование доллара как мировой резервной валюты, пишет ТАСС.
В свою очередь, российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкционная политика наносит ущерб как тем странам, которые их вводят, так и тем, против которых эти меры направлены.
Скотт Бессент также пояснил, что в течение длительного времени США применяли так называемые "ленивые санкции", которые, по его мнению, способствуют отказу от доллара.
Он отметил, что эффективность санкций, введённых демократами, составляет 6 из 10, и если ситуация потребует, Трамп намерен усилить санкции до максимально возможного уровня — 10 из 10.
Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
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