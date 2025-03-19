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Период охлаждения и проверка доходов: что ждёт кредитный рынок

1:15
Экономика

С 1 сентября 2025 года российские банки обязаны будут запрашивать официальное подтверждение дохода у заемщиков при оформлении кредитов на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Об этом сообщил Александр Данилов, глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России.

Изначально планировалось установить порог в 1 миллион рублей, но это решение изменили в связи с введением "периода охлаждения" для кредитных договоров. С новыми правилами кредиты выше 200 тысяч рублей будут выдаваться после двухдневного ожидания с момента подписания договора.

Данный срок позволит банкам получить информацию об официальных доходах заемщика из государственных систем. Данилов объяснил:

"Мы синхронизировали сумму с тем законом, который вводит "период охлаждения". И логика такая: у банков, с учетом этого периода, есть достаточно времени для того, чтобы спокойно запросить официальный доход".

Также в портфель однородных кредитов можно будет включать займы без подтверждения доходов до 200 тысяч рублей, за исключением ипотечных и автокредитов, пишет РГ.

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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