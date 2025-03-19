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Водородная эйфория? Как далеко от реальности находятся цели ЕС

1:51
Экономика

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов выразил сомнение по поводу планов Евросоюза по достижению энергетической независимости через развитие водородной энергетики.

Водород
Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водород

Он считает, что проекты по производству "зеленого" водорода обречены на провал. Фролов утверждает, что шансы на реализацию таких проектов крайне малы и что они не привели к реальным достижениям с момента принятия водородной стратегии ЕС в 2020 году, пишет NewsInfo.Ru.

Он подчеркнул, что намерение производить 45 тысяч тонн экологически чистого водорода в год не соответствует амбициозным целям ЕС, согласно которым планировалось к 2024 году производить 1 миллион тонн, а к 2030 — 10 миллионов тонн. Фролов отметил значительное расхождение между реальными объемами производства водорода в ЕС и заявленными целями, называя объемы недостаточными.

Также он напомнил, что текущее потребление водорода в ЕС составляет около 7-7,5 миллионов тонн в год, и почти весь этот объем производится из природного газа. По мнению Фролова, попытки заменить газ водородом остаются непродуманными, так как на данный момент нет желающих инвестировать в эту сферу.

Эксперт упомянул, что у бизнеса в Германии есть негативный опыт с газовыми электростанциями, которые были закрыты из-за отсутствия спроса. Он также отметил, что отсутствие водородной энергетики в Европе не повлияет на Россию, но активное продвижение этих технологий в СМИ может привести к ненужным реформам в России, что негативно сказалось бы на экономике и энергетическом секторе страны.

Уточнения

Эйфори́я или восто́рг — положительно окрашенный аффект или эмоция. Ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство счастья.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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