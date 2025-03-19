Водородная эйфория? Как далеко от реальности находятся цели ЕС

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов выразил сомнение по поводу планов Евросоюза по достижению энергетической независимости через развитие водородной энергетики.

Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водород

Он считает, что проекты по производству "зеленого" водорода обречены на провал. Фролов утверждает, что шансы на реализацию таких проектов крайне малы и что они не привели к реальным достижениям с момента принятия водородной стратегии ЕС в 2020 году, пишет NewsInfo.Ru.

Он подчеркнул, что намерение производить 45 тысяч тонн экологически чистого водорода в год не соответствует амбициозным целям ЕС, согласно которым планировалось к 2024 году производить 1 миллион тонн, а к 2030 — 10 миллионов тонн. Фролов отметил значительное расхождение между реальными объемами производства водорода в ЕС и заявленными целями, называя объемы недостаточными.

Также он напомнил, что текущее потребление водорода в ЕС составляет около 7-7,5 миллионов тонн в год, и почти весь этот объем производится из природного газа. По мнению Фролова, попытки заменить газ водородом остаются непродуманными, так как на данный момент нет желающих инвестировать в эту сферу.

Эксперт упомянул, что у бизнеса в Германии есть негативный опыт с газовыми электростанциями, которые были закрыты из-за отсутствия спроса. Он также отметил, что отсутствие водородной энергетики в Европе не повлияет на Россию, но активное продвижение этих технологий в СМИ может привести к ненужным реформам в России, что негативно сказалось бы на экономике и энергетическом секторе страны.

Уточнения

Эйфори́я или восто́рг — положительно окрашенный аффект или эмоция. Ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство счастья.





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