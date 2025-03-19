Бразильцы массово переходят на солнечную энергию — что их привлекает

5:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок распределенной генерации (GD) остается одним из самых устойчивых секторов бразильской экономики, несмотря на колебания ключевых экономических показателей. Даже рост базовой процентной ставки Selic и укрепление доллара не ослабили интерес к солнечной энергетике. Снижение стоимости оборудования и улучшение условий кредитования сделали установку солнечных панелей выгодным вложением как для бизнеса, так и для частных домовладельцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Чтобы разобраться в текущей ситуации и перспективах, Canal Solar взял интервью у генерального директора платформы Meu Financiamento Solar Каролины Рейс. Этот сервис является одним из крупнейших в стране по выдаче кредитов на солнечную энергетику.

Как высокие ставки повлияли на рынок солнечной энергии

По словам Каролины Рейс, резкий рост Selic и недавний скачок курса доллара, безусловно, влияют на макроэкономику Бразилии, но солнечный рынок продолжает развиваться вопреки этим факторам.

"Большинство солнечного оборудования импортируется из Китая и других азиатских стран, где технологии производства постоянно совершенствуются, а конкуренция снижает цены. Это позволило стоимость панелей в Бразилии за три года упасть на 60% — с 0,23 до 0,08 доллара за ватт", — отмечает она.

Помимо доступности, оборудование стало гораздо эффективнее. В сочетании с высоким уровнем солнечной радиации в стране это увеличивает рентабельность вложений. Кроме того, регулярное повышение тарифов на электроэнергию делает инвестиции в солнечные панели еще более оправданными.

Что ждать от 2025 года?

В ближайшие годы рынок GD в Бразилии продолжит расти. Как отмечает Каролина Рейс, доходность инвестиций в солнечную генерацию значительно возросла. Если в 2022 году возврат на вложенные средства составлял около 20% в год, то сегодня этот показатель вырос до 35-45%. Это означает, что даже при высоких процентных ставках солнечная энергетика остается одной из самых привлекательных форм вложений.

По словам Рейс, дополнительный импульс развитию сектора дадут новые кредитные решения. На платформе Meu Financiamento Solar используется система финансирования по индивидуальной оценке риска: чем выше кредитный рейтинг заемщика, тем ниже процентная ставка. В большинстве случаев ежемесячный платеж по кредиту оказывается ниже, чем сумма сэкономленных на электричестве средств.

Как сохранить выгоду в условиях высоких ставок?

Эксперты советуют тщательно выбирать условия кредитования и анализировать все предложения. В 2024 году большинство финансируемых через Meu Financiamento Solar проектов приходилось на солнечные системы мощностью от 5,5 до 8,2 кВт. Эти установки, предназначенные для частных домов, позволяли владельцам экономить от 500 до 800 реалов ежемесячно.

Чтобы минимизировать риски, Каролина Рейс рекомендует обратить внимание на несколько ключевых факторов:

Выбирать проверенных поставщиков и интеграторов. У компании должен быть опыт успешных установок и положительные отзывы клиентов.

У компании должен быть опыт успешных установок и положительные отзывы клиентов. Правильно рассчитывать систему. Она должна учитывать текущее и прогнозируемое энергопотребление, уровень солнечной радиации в регионе, особенности крыши или площадки для установки.

Она должна учитывать текущее и прогнозируемое энергопотребление, уровень солнечной радиации в регионе, особенности крыши или площадки для установки. Оценивать кредитные условия. Важно, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал сумму экономии на счетах за электричество.

Финансовые организации продолжают поддерживать сектор

Несмотря на высокие процентные ставки, интерес банков к финансированию солнечной энергетики остается стабильным. Meu Financiamento Solar ежемесячно получает около 450 заявок от предпринимателей, желающих предложить клиентам кредитные решения для покупки солнечных панелей.

"Более 70% заявок на партнерство поступает от новых компаний-интеграторов, что подтверждает рост рынка и расширение возможностей для потребителей", — отмечает Рейс.

Популярность солнечной энергии в Бразилии продолжает расти, а снижение стоимости оборудования и выгодные условия кредитования делают ее доступной для все большего числа домовладельцев и компаний. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, эксперты уверены: рынок GD не только сохранит свои позиции, но и продолжит уверенный рост в 2025 году.

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