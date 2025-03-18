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Пенсионные баллы — доверяем СФР, но и не забываем проверять

Экономика

Согласно пенсионной модели РФ, ключевым показателем для расчета денежных выплат являются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), или баллы.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Чтобы выйти на пенсию по общим основаниям, нужно достичь установленного возраста (с 2028 года — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Максимальные 10 пенсионных баллов за год можно заработать, если зарплата составляет 187 500 рублей до вычета налогов. При зарплате 25 000 рублей в месяц можно получить примерно 2,04 пенсионных балла за год работы.

Состояние индивидуального лицевого счета застрахованного лица можно проверить через портал Госуслуг. Для этого необходимо заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. В течение дня она уже формируется в личном кабинете (иногда готова уже через 5-10 минут).

Баллы начисляются не только за периоды трудовой деятельности, но за уход одного из родителей (чаще этим занимаются мамы) за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 1,8 балла положено за первого ребенка, 3,6 балла — за второго, 5,4 балла — за третьего и четвертого ребенка. За пятого ребенка, к сожалению, и далее баллы уже не начислят.

Как сообщает пресс-служба Социального фонда России (СФР), в ноябре 2024 г. был изменен алгоритм расчета ИПК в выписке за период — "отпуск по уходу за детьми". Если до этого времени баллы за уход одного из родителей за ребенком отражались в выписке, то теперь их исключили.

Как выяснилось, время ухода за детьми (количество баллов за каждого ребенка) автоматически учитывается маме или папе при оформлении пенсии. Также баллы можно вернуть до наступления пенсионного возраста: лицевой счет будет дополнен с учетом представленных данных заявителя любым удобным способом — например, через портал Госуслуг или лично в любой клиентской службе СФР.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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