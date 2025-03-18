Курс доллара падает? Что это значит для российской экономики

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Падение курса доллара, которое наблюдалось в начале года, продолжается и связано со стабилизацией платежного баланса России.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ банкноты номиналом 100 долларов США

Такой вывод сделал профессор Игорь Костиков в интервью для NewsInfo.Ru. Он отметил, что снижение курса на 3,5 рубля выглядит резко, но это часть более широкой тенденции. Положительный платежный баланс в последние месяцы оказывает позитивное влияние на отношение рынка к рублю.

Костиков также подчеркнул, что политическая обстановка вокруг специальной военной операции (СВО) поддерживает российскую валюту. Кроме того, ослабление доллара связано с высоким уровнем государственного долга США. Он даже сказал, что "задача Трампа" — уронить доллар, поэтому тот и ослабевает.

Что касается влияния падения курса доллара на российскую экономику, Костиков назвал это "спорным вопросом". С одной стороны, падение курса доллара помогает снизить инфляцию, так как уменьшаются затраты на импорт. С другой стороны, это может привести к сокращению нефтегазовых доходов. Но, учитывая рост цен на нефть, негативного влияния на бюджет пока не видно.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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