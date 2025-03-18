Курс доллара падает? Что это значит для российской экономики

Падение курса доллара, которое наблюдалось в начале года, продолжается и связано со стабилизацией платежного баланса России.
Такой вывод сделал профессор Игорь Костиков в интервью для NewsInfo.Ru. Он отметил, что снижение курса на 3,5 рубля выглядит резко, но это часть более широкой тенденции. Положительный платежный баланс в последние месяцы оказывает позитивное влияние на отношение рынка к рублю.
Костиков также подчеркнул, что политическая обстановка вокруг специальной военной операции (СВО) поддерживает российскую валюту. Кроме того, ослабление доллара связано с высоким уровнем государственного долга США. Он даже сказал, что "задача Трампа" — уронить доллар, поэтому тот и ослабевает.
Что касается влияния падения курса доллара на российскую экономику, Костиков назвал это "спорным вопросом". С одной стороны, падение курса доллара помогает снизить инфляцию, так как уменьшаются затраты на импорт. С другой стороны, это может привести к сокращению нефтегазовых доходов. Но, учитывая рост цен на нефть, негативного влияния на бюджет пока не видно.
Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
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