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Кто станет поставщиком подсолнечного масла? Турция готова к импорту

0:47
Экономика

Совет по зерну (CTM) собирается провести международный тендер на закупку 18 тысяч тонн нерафинированного подсолнечного масла.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Доставка планируется с 2 по 21 апреля, и партии будут по 3 тысячи тонн. В порт Текирдаг должно прибыть 2 партии, а еще 4 предназначены для Искендеруна и/или Мерсина.

Это первый аукцион на импорт нерафинированного подсолнечного масла в Турции за последние 2 года, пишет болгарское издание sinor.

Ранее сообщалось, что в Португалии обнаружены четыре месторождения редкоземельных минералов. Перспективные месторождения расположены в регионе Алентежу, недалеко от границы с Испанией. 


Уточнения

Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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