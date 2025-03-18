Кто станет поставщиком подсолнечного масла? Турция готова к импорту

Совет по зерну (CTM) собирается провести международный тендер на закупку 18 тысяч тонн нерафинированного подсолнечного масла.
Доставка планируется с 2 по 21 апреля, и партии будут по 3 тысячи тонн. В порт Текирдаг должно прибыть 2 партии, а еще 4 предназначены для Искендеруна и/или Мерсина.
Это первый аукцион на импорт нерафинированного подсолнечного масла в Турции за последние 2 года, пишет болгарское издание sinor.
Ранее сообщалось, что в Португалии обнаружены четыре месторождения редкоземельных минералов. Перспективные месторождения расположены в регионе Алентежу, недалеко от границы с Испанией.
Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.
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