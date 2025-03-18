Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции китайской компании BYD взлетели на 6% после того, как они презентовали новую технологию, которая позволяет заряжать электромобили почти так же быстро, как заправлять бензиновый автомобиль.

Фото: YouTube by carnewschina. com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Yangwang U9 от BYD

Теперь они могут достигать пиковых 1000 киловатт зарядки за 5 минут, что позволяет проезжать 400 километров.

Компания также сообщила, что построит более 4000 станций сверхбыстрой зарядки по всему Китаю, чтобы соответствовать новой платформе.

На Гонконгской фондовой бирже акции BYD установили новый 52-недельный максимум и с начала года подросли на более чем 50%. На бирже Shenzen цена акций тоже немного увеличилась, но потом слегка снизилась.

Для сравнения, суперчарджеры Tesla дают 270 километров за 15 минут, а Mercedes-Benz на прошлой неделе заявила, что их электрический CLA может зарядиться на 325 километров за 10 минут, пишет CNBC.

Уточнения

А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





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