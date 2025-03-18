Хотим получить выгоду! Оружейным компаниям Чехии на руку конфликт на Украине

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Развитие конфликта на Украине создало новые возможности для чешской оружейной промышленности, как заявил директор Экспортно-гарантийной и страховой компании (EGAP) Давид Гавличек, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Он отметил, что из-за военных действий на Украине и необходимости укрепления обороноспособности Европы, чешская индустрия оружия занимает важную позицию.

Гавличек подчеркнул, что оборонный сектор является ключевым, и критически важно иметь производственные мощности стратегического значения непосредственно в Чехии. В связи с этим EGAP поддерживает инициативы по развитию оборонной промышленности. Ведутся переговоры с правительством о создании специальной программы, направленной на поддержку строительства оборонных мощностей в стране.

Он добавил, что чешские оружейные предприятия демонстрируют хорошие результаты и интерес к их продукции растет. Новая инициатива поможет оборонным компаниям, которые испытывают трудности с получением долгосрочных инвестиционных кредитов, что является важным для их роста.

Гавличек также указал на то, что чешские компании в оборонном секторе ориентированы на экспорт, производя как минимум четверть своей продукции для зарубежных рынков. В рамках новой программы EGAP будет предоставлять страхование, что упростит доступ к инвестиционным кредитам от банков.

Чехия официально осуждает действия России на Украине и поддерживает Киев. Прага выступает за продолжение конфликта и оказание давления на Россию, при этом чешская оружейная промышленность за последние три года значительно увеличила объемы своего производства, что вывело её из кризиса.

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.