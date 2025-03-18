Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск, управляющий Starlink, обратился к правительству США за защитой от тарифов, которые применяются в других странах.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Илон Маск

Пока неясно, какие меры может предпринять правительство США против этих стран. В своем письме он упомянул, что антиконкурентные практики иностранных операторов используются для блокировки или замедления услуг Starlink, что мешает улучшению качества и снижению цен для клиентов.

В письме указывается, что компании Маска сталкиваются с ответными мерами со стороны стран, которые сейчас подвергаются налогообложению со стороны Дональда Трампа.

Тем временем Канада, Бразилия и ряд европейских стран уже рассматривают альтернативы Starlink. На выходных бразильский министр связи подтвердил, что планируется встреча с Telesat (Канада) для поиска операторов на внутреннем рынке спутникового интернета, пишет tudocelular.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).



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