Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов

Илон Маск, управляющий Starlink, обратился к правительству США за защитой от тарифов, которые применяются в других странах.
Пока неясно, какие меры может предпринять правительство США против этих стран. В своем письме он упомянул, что антиконкурентные практики иностранных операторов используются для блокировки или замедления услуг Starlink, что мешает улучшению качества и снижению цен для клиентов.
В письме указывается, что компании Маска сталкиваются с ответными мерами со стороны стран, которые сейчас подвергаются налогообложению со стороны Дональда Трампа.
Тем временем Канада, Бразилия и ряд европейских стран уже рассматривают альтернативы Starlink. На выходных бразильский министр связи подтвердил, что планируется встреча с Telesat (Канада) для поиска операторов на внутреннем рынке спутникового интернета, пишет tudocelular.
Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).
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