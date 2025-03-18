Как дошли до таких уровней? Запасы газа в Чехии

В Чехии запасы газа продолжают сокращаться и на сегодняшний день достигли уровня около 27% от общей емкости, что на 35 процентных пунктов ниже по сравнению с прошлым годом.
По состоянию на 15 марта 2025 года заполненность газовых хранилищ составляет 15,3%, и эта цифра значительно уступает 62,36%, наблюдаемым в прошлом году в аналогичный период.
Согласно данным, при текущем уровне запасов газа их хватит на 41 день при обычном потреблении, а зимой — всего на 23 дня, при использовании этих запасов исключительно для необходимого бытового потребления — примерно на 91 день.
Цены на газ на виртуальном торговом узле TTF (Нидерланды) для апреля 2025 года составляют 41,60 евро за МВтч, с предполагаемым ростом до 41,645 евро во втором квартале. Самой большой емкостью среди хранилищ обладает RWE (Германия) с объемом 28 870 ГВт-ч, заполненность которого сейчас составляет около 26,98%.
Приближается конец отопительного сезона, поэтому, по мнению специалистов, низкий уровень запасов не должен привести к серьезным проблемам. Согласно немецкому законодательству, к 1 ноября запасы должны быть заполнены на 95%, а к 1 февраля — оставаться на уровне не менее 40%.
К 1 февраля 2025 года запасы в Чехии составили 45,61%, тогда как в прошлом году этот показатель был значительно выше — 70,84%, пишет чешское издание zpravy.kurzy.
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