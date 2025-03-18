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Греф: разворот денежно-кредитной политики Центробанка России неизбежен

0:43
Экономика

Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что изменение денежно-кредитной политики Центробанка России неизбежно, однако точные сроки этого процесса пока неизвестны, пишет EADaily.

Банк России в Твери
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License
Банк России в Твери

Это заявление он сделал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 18 марта.

Греф ответил на вопрос о возможных сроках разворота политики:

"Будет, конечно, когда — не знаю".

Также стоит отметить, что следующее заседание Совета директоров Центрального банка, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, пройдет 21 марта. Сейчас эта ставка составляет 21%, согласно РИА Новости.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая ставка играет информационно-сигнальную роль и характеризует направленность денежно-кредитной политики. В зависимости от того, какие операции Банк России проводит по ключевой ставке, денежно-кредитная политика может быть жёсткой или мягкой. К ключевой ставке приравниваются минимальная процентная ставка на аукционах РЕПО Банка России на срок одна неделя или максимальная процентная ставка на депозитных аукционах Банка России на срок одна неделя.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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