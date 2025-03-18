Евро восстанавливает свои позиции? Валютные колебания

Евро не только восстановил свои позиции относительно доллара сегодня, но и пересек психологическую отметку в 1,09 по отношению к американской валюте.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евро

На прошлой неделе европейская валюта на короткое время преодолела этот порог, но затем откатилась. В начале февраля евро достиг своего самого низкого значения с ноября 2022 года, опустившись даже ниже 1,02 доллара. После этого он постепенно восстанавливал свои позиции.

На межбанковских торгах во Франкфурте-на-Майне (Германия) этим утром единая европейская валюта котировалась по 1,0921 доллара, что выше уровня пятницы.

Европейский центральный банк установил вчера референтный курс евро на уровне 1,0903 доллара.

В прошлом месяце евро достиг самого низкого курса по отношению к американской валюте 28 февраля, когда упал до 1,0364 по отношению к доллару.

Наивысший курс за последний месяц евро был достигнут 11 марта, когда единая валюта поднялась до уровня 1,0920 по отношению к доллару.

За последний год наиболее низкий курс по отношению к доллару был зафиксирован 3 февраля, когда евро опустилось до 1,0125 по отношению к доллару.

Наивысший курс за последний год евро зарегистрировал по отношению к доллару в летний период — 25 августа единая валюта достигла значения 1,1193, пишет болгарское издание frognews.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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