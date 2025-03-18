Северное море готовится стать центром производства зелёного водорода

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Северное море с его сильными течениями является идеальным местом для морских ветроэлектростанций, которые могут производить до 300 ГВт энергии и способствовать созданию "зеленого" водорода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain водород

Экологически чистый водород, получаемый из электролиза воды, становится ключевым элементом в экологическом переходе Европы, так как он не выделяет углекислого газа и может помочь в снижении вредных выбросов и укреплении энергетической независимости.

Однако внедрение технологий, таких как Windcatcher, которое улучшает улавливание энергии ветра, сталкивается с проблемами, включая высокие затраты, разные отраслевые правила и логистические трудности. Для успешной реализации этого проекта требуется тесное международное сотрудничество между европейскими странами, чтобы согласовать различные правила и приоритеты.

Преодоление производственных проблем и поддержка морских ветряных электростанций может сделать Европу мировым лидером в области экологически чистого водорода, что ускорит переход к чистой энергии и укрепит глобальную энергетическую безопасность.

Однако для крупномасштабного производства потребуется значительное финансирование, улучшение систем электролиза и интеграция с существующими рынками, что будет зависеть от способности Европы разработать скоординированные стратегии и эффективно мобилизовать различные секторы экономики, пишет французское издание mobeez.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1. Одноатомная форма водорода — самое распространённое химическое вещество во Вселенной, составляющее примерно 75 % всей барионной массы.



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