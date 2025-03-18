Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего 10 минут на подготовку — и у вас на столе роскошный кофейный пирог
Пончики без лишней возни: этот способ готовки экономит время и нервы
Великий пост: в чём заключается его добродетель и как он помогает работать над собой
Автомат без замены масла – как ходить в одних носках годами
Беспилотники или глаза Большого Брата? США решают, кто будет следить за фронтом
Опасность, о которой никто не говорит: простой герпес оказался страшнее, чем мы думали
Орхидеи, которые могут фотосинтезировать через корни — это не научная фантастика
Забудьте о таблетках: эти 10 продуктов снизят холестерин и удивят результатом
Пингвин-мистерио: как маленький древний пингвин раскрывает эволюцию крыльев

Не дайте инфляции разогнаться! ЦБ держит руку на пульсе

1:11
Экономика

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку и член Национального финансового совета Банка России, заявил, что Центробанк будет принимать все необходимые меры для контроля за инфляцией, даже несмотря на ее текущий рост.

Инфляция
Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфляция

Это связано с большими инвестициями в восстановление новых регионов РФ и разрушенных территорий, включая Курскую область, сообщает URA.RU.

Аксаков подчеркнул, что высокая инфляция негативно сказывается и на населении, и на бизнесе — компании не готовы вкладываться в условиях нестабильности. Он добавил, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать снижения ключевой ставки, несмотря на укрепление рубля, но в долгосрочной перспективе это может помочь снизить и ставку, и инфляцию.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов также сообщил, что денежно-кредитная политика остается неизменной, и Центробанк стремится снизить инфляцию до уровня 4% несмотря на экономические сложности. Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню к 2026 году.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит
Домашние животные
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев Невероятное открытие в Намибии: кто создавал миллиметровые галереи? Игорь Буккер Украина будет рассматриваться в рамках двухсторонних отношений РФ и США — эксперты о разговоре Путин — Трамп Любовь Степушова
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Последние материалы
Беспилотники или глаза Большого Брата? США решают, кто будет следить за фронтом
Опасность, о которой никто не говорит: простой герпес оказался страшнее, чем мы думали
Орхидеи, которые могут фотосинтезировать через корни — это не научная фантастика
Забудьте о таблетках: эти 10 продуктов снизят холестерин и удивят результатом
Не дайте инфляции разогнаться! ЦБ держит руку на пульсе
Пингвин-мистерио: как маленький древний пингвин раскрывает эволюцию крыльев
Федеральный конкурс креативных продюсеров стартует в России
Потеря зрения больше не приговор: как работает первый в мире полноценный бионический глаз
Преображая облик строительства: как Юсуф Яров внедряет инновационные технологии с использованием ISO-контейнеров
Внушительные цифры: вот сколько в среднем тратят россияне на путешествия с детьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.