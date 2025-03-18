Не дайте инфляции разогнаться! ЦБ держит руку на пульсе

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку и член Национального финансового совета Банка России, заявил, что Центробанк будет принимать все необходимые меры для контроля за инфляцией, даже несмотря на ее текущий рост.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Это связано с большими инвестициями в восстановление новых регионов РФ и разрушенных территорий, включая Курскую область, сообщает URA.RU.

Аксаков подчеркнул, что высокая инфляция негативно сказывается и на населении, и на бизнесе — компании не готовы вкладываться в условиях нестабильности. Он добавил, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать снижения ключевой ставки, несмотря на укрепление рубля, но в долгосрочной перспективе это может помочь снизить и ставку, и инфляцию.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов также сообщил, что денежно-кредитная политика остается неизменной, и Центробанк стремится снизить инфляцию до уровня 4% несмотря на экономические сложности. Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню к 2026 году.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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