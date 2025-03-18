Рынок драгметалла под микроскопом — каким аналитики видят будущее золота

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на золото продолжают вызывать интерес даже у самых консервативных инвесторов, которые хранят свои активы либо в физическом золоте, либо в финансовых продуктах, связанных с золотом.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

У некоторых аналитиков и трейдеров возникли прогнозы, что цена золота достигнет $3000 за унцию в контрактах на апрель (Gold Futures — Apr 25 -GCJ5). Это послужило основой для разработки новых анализов и оценок цен на золото.

На ежегодном собрании Лондонской ассоциации золотого рынка в октябре 2024 года, где собрались ведущие инвесторы в золото, была обозначена целевая цена на октябрь 2025 года на уровне $2941 за унцию. Однако президентские выборы в США и текущие экономические реалии заставляют даже специалистов сомневаться в этих прогнозах.

Согласно последним исследованиям Kitco News, 60% аналитиков Уолл-Стрит имеют позитивный прогноз, 20% — негативный, а оставшиеся 20% занимают нейтральную позицию. У трейдеров, работающих на "Main Street", 76% ожидают роста цен до $3000 за унцию, 18% предполагают рецессию, а 15% считают, что цены останутся на текущем уровне.

Вероятность рецессии в экономике США составляет 20%, по оценке Goldman Sachs. В этой ситуации активность центральных банков на рынке физического золота может поддерживать высокий спрос. Основными покупателями золота в 2024 году были Центральный банк Китая и Центральный банк Польши.

Необходимо также учитывать большие держатели золота, такие как ETF SPDR Gold Trust, который в феврале сообщил о наличии 908 метрических тонн в портфеле. Приток капитала в золото по-прежнему остается на 20% ниже пиковых значений, достигнутых во время пандемии.

Компания RBC (Royal Bank of Canada) представила разные сценарии для цен на золото: при нормальном развитии событий целевая цена на 2025 год прогнозируется на уровне $2900 за унцию, в случае рецессии — $3300 за унцию, а в случае ухудшения ситуации на рынках — $2700 за унцию. UBS повысил свою цель до $3200 за унцию, основываясь на росте цен на 27% в 2024 году.

Goldman Sachs устанавливает цель $3100 за унцию на второй квартал, Bank of America — $3000 за унцию к концу года, а Citigroup — $3200 за унцию в течение следующих 18 месяцев. Macquarie Group настроилась еще более оптимистично, увеличив свою цель до $3500 за унцию.

Однако существуют и скептики, которые опасаются, что нынешняя ситуация на рынке золота может напоминать времена перегрева, как это было в 2011 году. В то время рост цен до $1900 за унцию привел к массовым распродажам. Тем не менее, многие эксперты полагают, что нынешние рыночные условия не склоняют к подобному сценарию, так как миграция капитала из акций в золото только начинается, пишет греческое издание liberal.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.





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