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Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов

0:46
Экономика

18 марта в Лондоне состоится встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы дипломатии ЕС Каи Каллас, на которой одной из ключевых тем станет конфискация замороженных российских активов.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

По информации агентства Bloomberg, на переговорах будет обсуждаться, как Европа может укрепить юридическую и финансовую базу для таких действий.

Ранее Евросоюз уже согласовал кредит для Украины на сумму €35 млрд, который будет профинансирован за счёт замороженных российских активов

В то же время газета Financial Times отметила, что международные инвесторы проявляют повышенный интерес к российским активам.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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