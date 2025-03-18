Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов

18 марта в Лондоне состоится встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы дипломатии ЕС Каи Каллас, на которой одной из ключевых тем станет конфискация замороженных российских активов.
По информации агентства Bloomberg, на переговорах будет обсуждаться, как Европа может укрепить юридическую и финансовую базу для таких действий.
Ранее Евросоюз уже согласовал кредит для Украины на сумму €35 млрд, который будет профинансирован за счёт замороженных российских активов
В то же время газета Financial Times отметила, что международные инвесторы проявляют повышенный интерес к российским активам.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов.
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