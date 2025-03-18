Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

18 марта в Лондоне состоится встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы дипломатии ЕС Каи Каллас, на которой одной из ключевых тем станет конфискация замороженных российских активов.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

По информации агентства Bloomberg, на переговорах будет обсуждаться, как Европа может укрепить юридическую и финансовую базу для таких действий.

Ранее Евросоюз уже согласовал кредит для Украины на сумму €35 млрд, который будет профинансирован за счёт замороженных российских активов

В то же время газета Financial Times отметила, что международные инвесторы проявляют повышенный интерес к российским активам.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов.

