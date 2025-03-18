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Платёжное средство или актив для вложений? Как криптовалюта будет развиваться в будущем

1:47
Экономика

В последние годы биткоин и другие криптовалюты привлекают внимание как потенциальных инвесторов, так и регуляторов.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Для понимания будущего криптовалют редакция MoneyTimes.ru пообщалась с Владиславом Мартыновым, генеральным директором Yota Devices, который поделился своими взглядами на будущее биткоина. 

На вопрос о возможных угрозах для биткоина со стороны новых криптовалют или изменений в законодательстве, Мартынов уверенно заявил, что биткоину ничего не угрожает. Он подчеркивает стойкость этой цифровой валюты, вокруг которой сформировалась целая экосистема, и считает, что биткоин будет продолжать существовать и развиваться независимо от рыночных изменений.

Однако вопрос о будущих трендах криптовалютного рынка остается открытым. Мартынов отметил, что никто не может точно предсказать, что произойдет. Несмотря на неопределенность, биткоин по-прежнему остается мощным финансовым инструментом.

Говоря о функционале биткоина, он утверждает, что это не средство платежа в повседневной жизни, а скорее средство сбережения капитала, сравнивая его с цифровым золотом. Мартынов считает биткоин инвестиционным активом, идеальным для сохранения и увеличения капитала.

Когда его спросили о будущем биткоина, он отметил, что текущие условия не означают полное отсутствие изменений. Биткоин, по его мнению, будет продолжать развиваться, как это происходило за последние 14-15 лет. 

Таким образом, Владислав Мартынов считает, что биткоин сохраняет свою актуальность и не подвержен угрозам со стороны внешних факторов.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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