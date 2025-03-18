Суперприбыль банков под контролем: ЛДПР предлагает ввести налог на излишки

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Партия ЛДПР предложила ввести налоговое изъятие "необоснованной сверхприбыли" банков в федеральный бюджет в 2025 году с целью финансирования программ по борьбе с бедностью в стране.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Это предложение озвучил лидер фракции Леонид Слуцкий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу партии.

Слуцкий отметил, что чистая прибыль российских банков за 2024 год составила 3,8 триллиона рублей благодаря благоприятной рыночной ситуации, и призвал изъять часть этой сверхприбыли в государственный бюджет. Политик также напомнил, что подобные меры уже применялись в нефтегазовой и металлургической отраслях.

Он пояснил, что методика расчёта сверхприбыли может быть аналогична налогу на сверхприбыль, введенному в 2023 году, который облагал организации с чистыми доходами свыше миллиарда рублей. Ставка налога составила 10% от суммы превышения прибыли за предыдущий период, что позволило привлечь в бюджет 318,8 миллиардов рублей в 2024 году.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



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