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Экономическое давление на пенсионную систему: налоги и взносы могут вырасти

1:24
Экономика

Если демографическая ситуация в России не изменится, стране придется увеличить налоги и страховые взносы на пенсии.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Об этом пишет Газета.Ru. По словам Светлана Бессараб, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, возможные решения включают увеличение налогов и взносов или сокращение пенсий, однако она отметила, что лучше всего было бы улучшить демографическую ситуацию.

Сейчас на 75 миллионов трудоспособных граждан в России приходится около 42,8 миллиона пенсионеров, что создает соотношение примерно 1:1,7. Бессараб подчеркнула, что если это соотношение станет 1:1, будет очень сложно обеспечить пенсионеров. Сегодня с зарплат работающих россиян выделяется 22% на пенсионное обеспечение, что означает, что с двух работающих граждан на одного пенсионера тратится 44% их заработка. При уменьшении числа работающих государству потребуется искать дополнительные средства для поддержки пенсионеров.

В феврале 2025 года средняя пенсия в России составляет примерно 25 тысяч рублей, и в этом году выплаты увеличились почти на тысячу рублей из-за индексации.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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