Заставьте деньги работать на вас: 5 неочевидных способов увеличить пенсию

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Хотите, чтобы ваша пенсия выросла в разы? Депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал 5 секретных способов, которые помогут вам получить больше.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Во-первых, проверьте, правильно ли учтён ваш трудовой стаж — даже мелкие ошибки могут уменьшить выплаты.

Во-вторых, выберите самый выгодный пенсионный фонд и управляйте своими накоплениями так, чтобы деньги работали на вас.

Если вы мечтаете получить часть средств раньше, срочная пенсионная выплата — это ваш шанс, особенно если вы делали добровольные взносы или использовали материнский капитал.

А вот ещё один секрет: докупка дополнительных пенсионных баллов может увеличить вашу пенсию, если вы точно рассчитаете нужное количество — не переплачивайте за лишнее.

И, наконец, переведите материнский капитал в накопительную часть — эти вложения будут расти и принесут ощутимый бонус к вашим будущим выплатам, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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