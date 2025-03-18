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Абрау-Дюрсо демонстрирует рост: выручка в 2024 году достигла почти 18 млрд рублей

2:27
Экономика

Выручка компании "Абрау-Дюрсо", одного из лидеров по производству игристых вин в России, в 2024 году составила 17,749 млрд рублей, что на 43% больше по сравнению с 2023 годом.

Вино
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вино

Чистая прибыль увеличилась на 54% и составила 1,558 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 44%, достигнув 7,81 млрд рублей, а EBITDA увеличилась на 43%, составив 4,177 млрд рублей.

Борис Титов, бенефициар компании, сообщил журналистам, что это данные управленческой отчетности, и отметил:

"Цифры очень неплохие. Мы продолжаем расти, но это не окончательные данные; они еще не верифицированы." Окончательная отчетность будет опубликована в конце апреля.

Титов также сообщил о выкупе допэмиссии акций по цене значительно выше рыночной — 275 рублей за акцию.

"Деньги пойдут на развитие. Мы в хорошем финансовом состоянии, но решили, что нам нужно больше средств для решения крупных задач," — добавил он.

Семья Титова владеет почти 90% компании. Выручка "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2023 году составила 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году, хотя чистая прибыль сократилась на 28%, составив 1,281 млрд рублей.

В 2023 году компания реализовала 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, при этом 55,99 млн бутылок из этого объема составила продукция собственного производства (на 6% больше). Данные за 2024 год пока не раскрыты. Кроме игристых вин, компания также расширяет ассортимент тихими винами, водкой, коньяком и другими напитками, а также развивает туристическую деятельность и фирменную торговлю, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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