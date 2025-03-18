Дороже и дольше: в России назвали самые болезненные санкции

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ограничение доступа к западным технологиям стало одним из наиболее ощутимых последствий санкционной политики стран "Большой семёрки" (G7) против России.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

По данным RTVI, представители российского делового сообщества отмечают серьёзные проблемы, вызванные этими мерами.

Как пояснил глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, запрет на поставки западного оборудования значительно замедлил модернизацию предприятий, снизил их рентабельность и ослабил конкурентоспособность.

Хотя некоторые компании наладили поставки через третьи страны, такой способ оказался дороже, а расчеты осложняются из-за опасений вторичных санкций.

Помимо этого, российский бизнес столкнулся с проблемами в логистике: западные страховые компании отказались работать с российскими грузами, а порты ряда стран запретили заход судов из РФ. Ограничения на воздушное сообщение также усложнили доставку товаров.

Сейчас основной вызов — это низкая пропускная способность таможенных пунктов и инфраструктурные ограничения.

Ещё одной серьезной проблемой стало отключение российских банков от системы SWIFT, о чём заявил замглавы по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Это затруднило международные расчёты и усложнило взаимодействие российских компаний с зарубежными партнёрами.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей.

