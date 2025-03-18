Дороже и дольше: в России назвали самые болезненные санкции

Ограничение доступа к западным технологиям стало одним из наиболее ощутимых последствий санкционной политики стран "Большой семёрки" (G7) против России.
По данным RTVI, представители российского делового сообщества отмечают серьёзные проблемы, вызванные этими мерами.
Как пояснил глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, запрет на поставки западного оборудования значительно замедлил модернизацию предприятий, снизил их рентабельность и ослабил конкурентоспособность.
Хотя некоторые компании наладили поставки через третьи страны, такой способ оказался дороже, а расчеты осложняются из-за опасений вторичных санкций.
Помимо этого, российский бизнес столкнулся с проблемами в логистике: западные страховые компании отказались работать с российскими грузами, а порты ряда стран запретили заход судов из РФ. Ограничения на воздушное сообщение также усложнили доставку товаров.
Сейчас основной вызов — это низкая пропускная способность таможенных пунктов и инфраструктурные ограничения.
Ещё одной серьезной проблемой стало отключение российских банков от системы SWIFT, о чём заявил замглавы по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Это затруднило международные расчёты и усложнило взаимодействие российских компаний с зарубежными партнёрами.
Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей.
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