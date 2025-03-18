Готовьте кошельки: любимый напиток россиян подорожает на 40%

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость чая в России к концу текущего года увеличится как минимум на 15-20%. Об этом в интервью "Газете.Ru" сообщила основательница онлайн-магазина Fstok.ru Анастасия Колчина.

Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка пьёт чай

Основные причины подорожания — инфляция, колебания валютного курса и рост логистических издержек. Большая часть чая ввозится из Индии, Китая, Шри-Ланки и Кении, а ослабление рубля по отношению к доллару и евро делает импорт дороже.

Дополнительно цены могут вырасти из-за повышения стоимости топлива, что увеличит затраты на доставку.

Эксперт также отметила, что на чай может повыситься спрос со стороны любителей кофе, которые из-за роста цен на этот напиток начнут выбирать чай как более доступную альтернативу.

Наибольшее удорожание затронет элитные сорта, такие как белый чай, улуны, пуэр и редкие разновидности (например, Da Hong Pao, Габа, Silver Needle).

Ожидается, что их стоимость может увеличиться на 25-40% из-за ограниченного производства, высокого спроса и роста затрат на импорт.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.



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