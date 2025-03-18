Кошельки треснут: сколько американцы будут платить за говяжий фарш

В США зафиксирован дефицит говядины, что привело к значительному росту цен. По данным The Economist, с начала 2020 года стоимость говяжьего фарша увеличилась с 3,90 до 5,60 долларов за фунт, что существенно опережает общий уровень инфляции.
Ситуация обусловлена несколькими факторами. Во-первых, высокий спрос на говядину, особенно в индустрии бургеров, где она является основным ингредиентом.
Во-вторых, сокращение поголовья скота, вызванное как экономическими факторами, так и неблагоприятными погодными условиями.
Кроме того, возможное введение новых торговых пошлин на импорт сельхозпродукции может ещё больше усложнить положение на рынке.
Несмотря на попытки компенсировать нехватку мяса импортом, эксперты прогнозируют, что цены на говядину в ближайшее время останутся высокими.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.
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