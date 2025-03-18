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Экономический драйвер? Производство техники демонстрирует рекордные темпы роста

1:16
Экономика

Производство техники в России демонстрирует рекордные за 13 лет темпы роста — второй год подряд, достигнув 15-20%, согласно данным Росстата.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

Объем производства в 2024 году составил 17 трлн рублей. Это 14% от общего объема промышленного производства страны, достигшего 124 трлн рублей. Для сравнения, в 2022 году доля составила 11%.

После падения на 13% в 2022 году, рост можно отчасти считать восстановительным. В результате, в прошлом году машиностроение достигло исторического максимума и на 9% превысило уровень 1990 года.

Ожидается, что машиностроение продолжит быть основным двигателем экономического роста в ближайшие три года. В период с 2025 по 2027 годы Минэкономики прогнозирует увеличение производства техники еще на 27% по сравнению с 2024 годом, что будет значительно быстрее, чем рост остальных секторов и экономики в целом. Об этом сообщают "Ведомости".

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Экономический драйвер? Производство техники демонстрирует рекордные темпы роста
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