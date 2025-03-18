США и ЕС готовы бить по экономике друг друга: последствия могут быть катастрофическими

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская торговая палата в ЕС предупреждает: эскалация торгового конфликта между США и Евросоюзом может поставить под угрозу трансатлантический бизнес объемом $9,5 трлн в год. Об этом сообщает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг ЕС

В 2023 году объем торговли товарами и услугами между США и ЕС достиг рекордных $2 трлн. Однако недавние экономические меры могут нарушить эту динамику. США уже ввели тарифы на сталь и алюминий, ЕС готовит ответные санкции, а Вашингтон рассматривает 200%-ные пошлины на европейское вино и крепкий алкоголь.

Инвестиции под угрозой

Палата отмечает, что ключевую роль в трансатлантических отношениях играют не только торговля, но и инвестиции. Несмотря на распространенное мнение, что компании США и ЕС предпочитают вкладываться в развивающиеся рынки, основная часть инвестиций на самом деле направляется друг к другу.

Продажи американских филиалов в Европе в четыре раза превышают экспорт США в ЕС.

Европейские компании зарабатывают в США в три раза больше, чем на экспорте товаров.

Ведущий автор отчета Дэниела Хэмилтон подчеркивает, что конфликт ударит по внутрикорпоративной торговле, на которую приходится 90% экспорта Ирландии и 60% Германии. Эффект затронет не только товарооборот, но и сферу услуг, энергетику и поставки СПГ из США.

"Волновые эффекты конфликта в торговой сфере не ограничатся только торговлей. Они распространяются через все эти каналы и имеют значительное влияние", — заявил Хэмилтон.

Уточнения

«Рейтер» (англ. Reuters [ˈrɔɪtəz], вариант передачи названия — Ро́йтерз) — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года.



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