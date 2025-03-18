Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигантские крысы в подвалах: пугающая реальность или миф желтой прессы
Попробуйте неделю без усталости и плохого настроения: большой шаг к осознанности
Главный лайфхак для роскошных волос – правильная температура воды
Что скрывает бутилированная вода? Крошечные частицы — большие последствия
Это не главное: Станкович скромно оценил победу Спартака над Зенитом
Егор Крид заявил, что ему запретили выступать в Белоруссии на правительственном уровне
Грядки без химии: три цветка, которые заменят инсектициды и гербициды
Собака хромает, но играет — терпит боль или просто хитрит
Когда еда не в радость: 8 тревожных симптомов, указывающих на проблемы с пищеварением

США и ЕС готовы бить по экономике друг друга: последствия могут быть катастрофическими

1:46
Экономика

Американская торговая палата в ЕС предупреждает: эскалация торгового конфликта между США и Евросоюзом может поставить под угрозу трансатлантический бизнес объемом $9,5 трлн в год. Об этом сообщает Reuters.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

В 2023 году объем торговли товарами и услугами между США и ЕС достиг рекордных $2 трлн. Однако недавние экономические меры могут нарушить эту динамику. США уже ввели тарифы на сталь и алюминий, ЕС готовит ответные санкции, а Вашингтон рассматривает 200%-ные пошлины на европейское вино и крепкий алкоголь.

Инвестиции под угрозой

Палата отмечает, что ключевую роль в трансатлантических отношениях играют не только торговля, но и инвестиции. Несмотря на распространенное мнение, что компании США и ЕС предпочитают вкладываться в развивающиеся рынки, основная часть инвестиций на самом деле направляется друг к другу.

  • Продажи американских филиалов в Европе в четыре раза превышают экспорт США в ЕС.
  • Европейские компании зарабатывают в США в три раза больше, чем на экспорте товаров.

Ведущий автор отчета Дэниела Хэмилтон подчеркивает, что конфликт ударит по внутрикорпоративной торговле, на которую приходится 90% экспорта Ирландии и 60% Германии. Эффект затронет не только товарооборот, но и сферу услуг, энергетику и поставки СПГ из США.

"Волновые эффекты конфликта в торговой сфере не ограничатся только торговлей. Они распространяются через все эти каналы и имеют значительное влияние", — заявил Хэмилтон.

Уточнения

«Рейтер» (англ. Reuters [ˈrɔɪtəz], вариант передачи названия — Ро́йтерз) — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Садоводство, цветоводство
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Красота и стиль
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Последние материалы
Собака хромает, но играет — терпит боль или просто хитрит
Когда еда не в радость: 8 тревожных симптомов, указывающих на проблемы с пищеварением
Этот копеечный продукт заменит кондиционер для белья и сэкономит ваши деньги
США и ЕС готовы бить по экономике друг друга: последствия могут быть катастрофическими
Плита, духовка, посуда: одно средство, которое очистит всё
Лучше зала и без травм: как скандинавская ходьба прокачает всё тело
От булыжников до желтых полос: как появилась дорожная разметка, которой мы привыкли
Ваш кишечник будет в восторге: этот продукт восстановит микробиоту и укрепит здоровье
Ушла из жизни звезда фильма Розетта: что сгубило актрису в 43 года
Фарнезе — средневековая деревня, в которой ожила история Пиноккио
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.