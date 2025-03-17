Социальная поддержка и адресные меры: как Россия борется с бедностью

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Росстата, уровень бедности в России достиг исторически низкой отметки — 7,2%.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компания

Эксперт АСИ и член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова в интервью изданию "МаниТаймс" обсудила этот показатель.

Она признала, что это значительное достижение, однако напомнила о цели президента Владимира Путина снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 году.

Тополева-Солдунова отметила, что за последние 10 лет государственное управление сосредоточилось на двух основных направлениях, что дало свои результаты. Были найдены системные решения с акцентом на адресную помощь нуждающимся.

Она также подчеркнула, что меры социальной поддержки для малоимущих граждан становились более точными и адресными. Однако процесс оценки нуждаемости людей, учитывающий различные факторы, остается сложным. Также эксперт согласна с тем, что дальнейшее снижение уровня бедности будет даваться сложнее, как оценил Минтруд.

Уточнения

Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.





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