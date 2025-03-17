Социальная поддержка и адресные меры: как Россия борется с бедностью

Согласно данным Росстата, уровень бедности в России достиг исторически низкой отметки — 7,2%.
Эксперт АСИ и член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова в интервью изданию "МаниТаймс" обсудила этот показатель.
Она признала, что это значительное достижение, однако напомнила о цели президента Владимира Путина снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 году.
Тополева-Солдунова отметила, что за последние 10 лет государственное управление сосредоточилось на двух основных направлениях, что дало свои результаты. Были найдены системные решения с акцентом на адресную помощь нуждающимся.
Она также подчеркнула, что меры социальной поддержки для малоимущих граждан становились более точными и адресными. Однако процесс оценки нуждаемости людей, учитывающий различные факторы, остается сложным. Также эксперт согласна с тем, что дальнейшее снижение уровня бедности будет даваться сложнее, как оценил Минтруд.
Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.
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