50% на проезд: ФАС вводит круглогодичные скидки на поезда для юных путешественников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила ввести круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования.
Скидка составит целых 50% при покупке билетов в общих и плацкартных вагонах. Это стало возможным благодаря разработанным приказам по поручению правительства.
Теперь билеты с 50-процентной скидкой будут доступны для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет, и не важно, в какой форме они учатся. При этом не потребуется предоставлять никакие справки из учебных заведений.
Для того чтобы сесть в поезд, достаточно будет иметь при себе только паспорт или свидетельство о рождении, пишет sakh.online со ссылкой на сообщение Telegram-канала ведомства.
Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).
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