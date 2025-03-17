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50% на проезд: ФАС вводит круглогодичные скидки на поезда для юных путешественников

0:51
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила ввести круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования.

Поезд
Фото: freepik.com by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поезд

Скидка составит целых 50% при покупке билетов в общих и плацкартных вагонах. Это стало возможным благодаря разработанным приказам по поручению правительства.

Теперь билеты с 50-процентной скидкой будут доступны для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет, и не важно, в какой форме они учатся. При этом не потребуется предоставлять никакие справки из учебных заведений.

Для того чтобы сесть в поезд, достаточно будет иметь при себе только паспорт или свидетельство о рождении, пишет sakh.online со ссылкой на сообщение Telegram-канала ведомства.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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