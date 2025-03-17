ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия, США и Германия ведут секретные переговоры по поводу поставок газа в Евросоюз, пишет EADaily.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Издание ссылается на Istories.media*. По данным журналистов, речь идет о возможной покупке акций трех немецких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) российской компанией "Роснефть".

Кроме того, компания "Трубопроводные покрытия и технологии", которая участвовала в строительстве "Северного потока — 2", готовится к крупному заказу. Она намерена закупить патенты на технические решения, использованные при производстве труб для газопроводов. Istories.media* утверждает, что анонимный источник в "Газпроме" подтвердил информацию о подготовке.

Также есть косвенные сигналы о том, что Россия планирует перезапустить трубопровод "Северный поток". Один из таких сигналов — недавняя встреча европейской Ассоциации производителей труб.

Помимо этого, немецкое издание "Бильд" сообщает о встрече спецпредставителя Дональда Трампа Ричарда Гренелла в Швейцарии, где обсуждалось возможное посредничество США в поставках российского газа в Германию. Хотя сам Гренелл опроверг эти слухи. Но "Файнэншл таймс" добавляет, что американцы заинтересованы в возобновлении работы газопроводов.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.