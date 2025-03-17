Пособия для домохозяек — как законопроект поможет семьям с детьми

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, подготовил законопроект, который предлагает финансовую поддержку для людей, занимающихся ведением домашнего хозяйства.

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ семья

Такая помощь будет равна прожиточному минимуму, актуальному для каждой конкретной области России, сообщает ИА RuNews24.ru.

Согласно этому законопроекту, семьи с доходом не более двукратного прожиточного минимума смогут получать выплаты. При этом учтут доход всех членов семьи. В отличие от детских пособий, которые нужно подтверждать каждый год, выплаты домохозяйкам будут одобряться каждые полгода.

В документе также есть определенные ограничения: новое гражданство должно быть получено минимум за 5 лет до подачи заявления. Однако для самозанятых с особым налоговым режимом сделают исключение.

Юрист Анна Черепанова в интервью отметила, что закон нужно тщательно проработать, чтобы пособия получали действительно нуждающиеся. Она считает, что выплачивать такую же сумму домохозяйкам, как пенсионерам, — несправедливо. По её мнению, пособия стоит предоставлять только тем женщинам, которые ухаживают за детьми, так как это требует больших усилий и времени.

Парламентарии подчеркивают, что инициатива направлена на улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния семей и укрепление их роли в обществе.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).





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