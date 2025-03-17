Пособия для домохозяек — как законопроект поможет семьям с детьми

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, подготовил законопроект, который предлагает финансовую поддержку для людей, занимающихся ведением домашнего хозяйства.
Такая помощь будет равна прожиточному минимуму, актуальному для каждой конкретной области России, сообщает ИА RuNews24.ru.
Согласно этому законопроекту, семьи с доходом не более двукратного прожиточного минимума смогут получать выплаты. При этом учтут доход всех членов семьи. В отличие от детских пособий, которые нужно подтверждать каждый год, выплаты домохозяйкам будут одобряться каждые полгода.
В документе также есть определенные ограничения: новое гражданство должно быть получено минимум за 5 лет до подачи заявления. Однако для самозанятых с особым налоговым режимом сделают исключение.
Юрист Анна Черепанова в интервью отметила, что закон нужно тщательно проработать, чтобы пособия получали действительно нуждающиеся. Она считает, что выплачивать такую же сумму домохозяйкам, как пенсионерам, — несправедливо. По её мнению, пособия стоит предоставлять только тем женщинам, которые ухаживают за детьми, так как это требует больших усилий и времени.
Парламентарии подчеркивают, что инициатива направлена на улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния семей и укрепление их роли в обществе.
Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).
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