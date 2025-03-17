Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худшая ошибка при стрижке для женщин старше 50: не повторяйте это
После ремонта в квартире больше пыли, чем мебели? Как избавиться от неё раз и навсегда
Прощай, короед: один укол в ствол решает проблему на несколько лет
Устали от покупной тушёнки? Сделайте её сами, и вы больше не вернётесь к магазинной
Зимние помидоры безвкусные? Один трюк спасёт ситуацию за пару минут
Кладёшь 100 тысяч — забираешь слёзы: депозиты больше не те
Слабый мотор или рабочая лошадка: правда о надежности двигателей Kia и Hyundai
Сосуды превратятся в камень: отказ от этого продукта спасет ваше сердце после 50
Приседания со штангой на спине или на груди? Какие сделают вас сильнее, а какие — красивее

Пособия для домохозяек — как законопроект поможет семьям с детьми

1:32
Экономика

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, подготовил законопроект, который предлагает финансовую поддержку для людей, занимающихся ведением домашнего хозяйства.

семья
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
семья

Такая помощь будет равна прожиточному минимуму, актуальному для каждой конкретной области России, сообщает ИА RuNews24.ru.

Согласно этому законопроекту, семьи с доходом не более двукратного прожиточного минимума смогут получать выплаты. При этом учтут доход всех членов семьи. В отличие от детских пособий, которые нужно подтверждать каждый год, выплаты домохозяйкам будут одобряться каждые полгода.

В документе также есть определенные ограничения: новое гражданство должно быть получено минимум за 5 лет до подачи заявления. Однако для самозанятых с особым налоговым режимом сделают исключение.

Юрист Анна Черепанова в интервью отметила, что закон нужно тщательно проработать, чтобы пособия получали действительно нуждающиеся. Она считает, что выплачивать такую же сумму домохозяйкам, как пенсионерам, — несправедливо. По её мнению, пособия стоит предоставлять только тем женщинам, которые ухаживают за детьми, так как это требует больших усилий и времени.

Парламентарии подчеркивают, что инициатива направлена на улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния семей и укрепление их роли в обществе.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Популярное
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент

В недавнем исследовании команда учёных из Утрехтского университета обнаружила новый континент в Европе, который был скрыт в горном массиве В.

Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова Археологи шокированы: гробница древнего правителя может кардинально изменить взгляд на историю Игорь Буккер После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев Дмитрий Плотников
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
Худшая ошибка при стрижке для женщин старше 50: не повторяйте это
После ремонта в квартире больше пыли, чем мебели? Как избавиться от неё раз и навсегда
Прощай, короед: один укол в ствол решает проблему на несколько лет
Устали от покупной тушёнки? Сделайте её сами, и вы больше не вернётесь к магазинной
Зимние помидоры безвкусные? Один трюк спасёт ситуацию за пару минут
Кладёшь 100 тысяч — забираешь слёзы: депозиты больше не те
Пособия для домохозяек — как законопроект поможет семьям с детьми
Слабый мотор или рабочая лошадка: правда о надежности двигателей Kia и Hyundai
Сосуды превратятся в камень: отказ от этого продукта спасет ваше сердце после 50
Приседания со штангой на спине или на груди? Какие сделают вас сильнее, а какие — красивее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.