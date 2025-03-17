Золото под прицелом? Что ждёт инвесторов

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

На прошлой неделе цена на золото достигла рекорда, превысив 3000 долларов за унцию.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Однако сегодня утром она колеблется около 2900 долларов. С начала года золото подорожало на 14%. В 2024 году рост составил 27%.

Золото может подняться еще выше. Об этом говорит стратег компании UBS Уэйн Гордон. Рост возможен благодаря политическим рискам и торговым конфликтам, которые стимулируют спрос на активы-убежища.

С учетом предстоящих результатов торгового расследования администрации Дональда Трампа, вероятность продолжения торговой войны увеличивается. Также индикаторы настроений в США ухудшаются, что может привести к снижению процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году на фоне роста рисков рецессии.

UBS пересмотрела свою целевую цену на золото до 3200 долларов за унцию. Если Трамп откажется от своей торговой политики, цена может упасть до 2850 долларов.

Рост покупок ETF и спрос на слитки и монеты остаются важными факторами, а также поддержка со стороны Народного банка Китая и Центрального банка Польши, которые продолжают увеличивать свои золотые резервы. UBS также видит признаки того, что закупки центральными банками могут вернуться к уровням последних лет, пишет proactiveinvestors.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.





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