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Цена Toncoin взлетела! Как возвращение Дурова повлияло на рынок

0:59
Экономика

Цена Toncoin (TON) взлетела более чем на 20% за последние 24 часа и сейчас торгуется выше 3,45 доллара, а рыночная капитализация достигла 8,14 миллиарда долларов.

Павел Дуров с Юлией Вавиловой
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Дуров с Юлией Вавиловой

Связывают это с тем, что французские власти вернули паспорт основателю Telegram Павлу Дурову

Дуров, соучредитель Telegram, который насчитывает почти миллиард пользователей, всегда выступал за защиту личной информации и безопасное общение. Фонд TON, поддерживающий децентрализованную сеть Telegram, отметил это событие в своих соцсетях, выражая поддержку Дурову и его приверженность праву на свободу слова и конфиденциальность в интернете.

Кроме того, TON внедрил новые функции в приложении Wallet в Telegram, включая поддержку нескольких активов, программу доходности и обновленный интерфейс, передает coindesk.

Уточнения

Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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