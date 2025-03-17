Цена Toncoin взлетела! Как возвращение Дурова повлияло на рынок

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена Toncoin (TON) взлетела более чем на 20% за последние 24 часа и сейчас торгуется выше 3,45 доллара, а рыночная капитализация достигла 8,14 миллиарда долларов.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Дуров с Юлией Вавиловой

Связывают это с тем, что французские власти вернули паспорт основателю Telegram Павлу Дурову.

Дуров, соучредитель Telegram, который насчитывает почти миллиард пользователей, всегда выступал за защиту личной информации и безопасное общение. Фонд TON, поддерживающий децентрализованную сеть Telegram, отметил это событие в своих соцсетях, выражая поддержку Дурову и его приверженность праву на свободу слова и конфиденциальность в интернете.

Кроме того, TON внедрил новые функции в приложении Wallet в Telegram, включая поддержку нескольких активов, программу доходности и обновленный интерфейс, передает coindesk.

Уточнения

Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.