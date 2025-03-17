Нашли замену: Китай резко сократил закупки российской нефти

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году Россия может столкнуться с заметным снижением сырьевых доходов, сообщает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

Причиной этому стали санкции США, введённые в январе, из-за которых китайские государственные нефтяные компании Sinopec и Zhenhua Oil приостановили закупки российской нефти с отгрузкой в марте. Ещё две компании, PetroChina и CNOOC, сократили объёмы импорта.

К тому же ситуацию усложняют макроэкономические, технические и военно-политические факторы. В частности, китайские компании проводили дополнительные проверки на соответствие санкционным требованиям, что привело к приостановке закупок.

Закупки могут быть возобновлены, если переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине приведут к ослаблению или отмене санкций.

В качестве альтернативы китайские компании начали закупать нефть из других регионов, включая Западную Африку, Бразилию и Ближний Восток.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



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