Забудьте про акции и облигации: назван самый прибыльный способ инвестировать миллион рублей

На данный момент банковский вклад является самым прибыльным инструментом для инвестирования с минимальными рисками.
Об этом сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил, что для инвесторов, ищущих безрисковую опцию на горизонте одного года, банковский депозит — это лучший выбор.
Пьянов добавил, что на сегодняшний день банковские депозиты предлагают наиболее привлекательные условия для вложений, особенно для тех, кто готов инвестировать 1 млн рублей, пишет РБК.
По прогнозам кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в 2025 году россияне получат до 10 трлн рублей в виде процентов по банковским вкладам.
Объём средств на депозитах физических лиц продолжает расти, и на 1 ноября 2024 года этот показатель составил 52,6 трлн рублей, с приростом в 830 млрд рублей только за октябрь.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?