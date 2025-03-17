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Забудьте про акции и облигации: назван самый прибыльный способ инвестировать миллион рублей

1:10
Экономика

На данный момент банковский вклад является самым прибыльным инструментом для инвестирования с минимальными рисками.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил, что для инвесторов, ищущих безрисковую опцию на горизонте одного года, банковский депозит — это лучший выбор.

Пьянов добавил, что на сегодняшний день банковские депозиты предлагают наиболее привлекательные условия для вложений, особенно для тех, кто готов инвестировать 1 млн рублей, пишет РБК.

По прогнозам кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в 2025 году россияне получат до 10 трлн рублей в виде процентов по банковским вкладам.

Объём средств на депозитах физических лиц продолжает расти, и на 1 ноября 2024 года этот показатель составил 52,6 трлн рублей, с приростом в 830 млрд рублей только за октябрь.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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