Пенсионные реалии Франции: придётся работать до 64 лет

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Франции Франсуа Байру исключил возможность возвращения пенсионного возраста к 62 годам, ссылаясь на финансовое положение пенсионной системы.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эммануэль Макрон

Он вел трехмесячные переговоры с профсоюзами и бизнес-федерациями по поводу пересмотра непопулярного пенсионного закона президента Эммануэля Макрона, который постепенно повышает минимальный возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Байру отметил, что выбор единого минимального возраста выхода на пенсию не может быть единственным решением.

В интервью на радио France Inter он сказал:

"Те, кто участвует, знают цифры. У нас уже есть дефицит в пенсионном обеспечении частного сектора".

В отчете государственного аудитора Франции, опубликованном в прошлом месяце, говорится, что в ближайшие годы дефицит пенсионной системы резко увеличится. Без изменений годовой дефицит может достичь 15 миллиардов евро (16,3 миллиарда долларов) в 2035 году и примерно удвоиться к 2045 году, передает Bloomberg.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.