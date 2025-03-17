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Ставки по вкладам рухнут: узнайте, как сохранить и приумножить деньги в 2025 году

1:13
Экономика

В условиях стабильных высоких ставок по депозитам, которые, вероятно, сохранятся до конца 2025 года, вопрос сохранения и приумножения средств становится особенно актуальным.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Как только ставки начнут снижаться, важно заранее выбрать стратегию для оптимизации накоплений, пишет "Прайм".

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова советует обратить внимание на облигации, как государственные, так и корпоративные, которые остаются надежным инструментом для вложений.

Кроме того, для минимизации рисков целесообразно инвестировать в драгоценные металлы, такие как золото, серебро, платина и палладий, формируя диверсифицированный портфель.

Другим вариантом для долгосрочных вложений является приобретение акций крупных компаний, но стоит учитывать риски, связанные с возможными санкциями и колебаниями рыночной конъюнктуры.

Ермилова также отметила, что рынок недвижимости представляет собой привлекательную альтернативу для крупных сумм, так как даже в нестабильной экономической ситуации можно найти выгодные инвестиции.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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