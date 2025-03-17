Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений

Импортозамещение в действии: новые российские самолёты удивят мир

0:51
Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что новые российские самолёты должны быть не только безопасными, но и качественными, чтобы успешно конкурировать на международном рынке.

Самолёт
Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт

В ходе обсуждения с руководителем Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадимом Бадехой он подчеркнул, что конкурентоспособность отечественных лайнеров напрямую зависит от их надёжности.

Бадеха в свою очередь отметил, что Россия обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы производить современную и конкурентоспособную авиационную технику, ссылаясь на успехи отечественной боевой авиации на международной арене.

"С основной задачей импортозамещения систем и агрегатов наша промышленность, что называется, в "железе" справилась, — заявил руководитель госкорпорации.

Уточнения

Авиа́ция — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры
Наука и техника
Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине Дмитрий Плотников
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Последние материалы
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.