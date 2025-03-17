Импортозамещение в действии: новые российские самолёты удивят мир

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что новые российские самолёты должны быть не только безопасными, но и качественными, чтобы успешно конкурировать на международном рынке.
В ходе обсуждения с руководителем Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадимом Бадехой он подчеркнул, что конкурентоспособность отечественных лайнеров напрямую зависит от их надёжности.
Бадеха в свою очередь отметил, что Россия обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы производить современную и конкурентоспособную авиационную технику, ссылаясь на успехи отечественной боевой авиации на международной арене.
"С основной задачей импортозамещения систем и агрегатов наша промышленность, что называется, в "железе" справилась, — заявил руководитель госкорпорации.
Авиа́ция — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний.
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