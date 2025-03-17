Импортозамещение в действии: новые российские самолёты удивят мир

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что новые российские самолёты должны быть не только безопасными, но и качественными, чтобы успешно конкурировать на международном рынке.

Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт

В ходе обсуждения с руководителем Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадимом Бадехой он подчеркнул, что конкурентоспособность отечественных лайнеров напрямую зависит от их надёжности.

Бадеха в свою очередь отметил, что Россия обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы производить современную и конкурентоспособную авиационную технику, ссылаясь на успехи отечественной боевой авиации на международной арене.

"С основной задачей импортозамещения систем и агрегатов наша промышленность, что называется, в "железе" справилась, — заявил руководитель госкорпорации.

Уточнения

Авиа́ция — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний.



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