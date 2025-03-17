Русский каравай для шейхов: Россия наращивает экспорт сельхозпродукции в Катар

Россия выразила готовность увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Катар, включая халяльные продукты.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил об этом на заседании российско-катарской комиссии по экономическому сотрудничеству.
По его словам, основную долю российского экспорта уже составляют зерновые культуры, в частности пшеница и ячмень.
Однако в будущем планируется расширение ассортимента, в который могут войти мясо (говядина, птица), подсолнечное масло и кондитерские изделия.
Кроме того, рассматривается возможность создания в Катаре регионального агропромышленного хаба, что поможет укрепить продовольственную безопасность страны.
Ка́та́р (араб. قَطَرْ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.
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