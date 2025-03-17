Русский каравай для шейхов: Россия наращивает экспорт сельхозпродукции в Катар

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия выразила готовность увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Катар, включая халяльные продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Элеватор для хранения зерна

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил об этом на заседании российско-катарской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, основную долю российского экспорта уже составляют зерновые культуры, в частности пшеница и ячмень.

Однако в будущем планируется расширение ассортимента, в который могут войти мясо (говядина, птица), подсолнечное масло и кондитерские изделия.

Кроме того, рассматривается возможность создания в Катаре регионального агропромышленного хаба, что поможет укрепить продовольственную безопасность страны.

Уточнения

Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.



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