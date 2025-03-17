Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений

Русский каравай для шейхов: Россия наращивает экспорт сельхозпродукции в Катар

0:45
Экономика

Россия выразила готовность увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Катар, включая халяльные продукты.

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил об этом на заседании российско-катарской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, основную долю российского экспорта уже составляют зерновые культуры, в частности пшеница и ячмень.

Однако в будущем планируется расширение ассортимента, в который могут войти мясо (говядина, птица), подсолнечное масло и кондитерские изделия.

Кроме того, рассматривается возможность создания в Катаре регионального агропромышленного хаба, что поможет укрепить продовольственную безопасность страны.

Уточнения

Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Еда и рецепты
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине Дмитрий Плотников
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Последние материалы
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.