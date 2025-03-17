США в поисках куриных яиц: Финляндия закрывает двери

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Финляндии отказались поставлять яйца в США.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

Об этом сообщает телерадиовещатель Yle. Вашингтон обратился с просьбой к Хельсинки, но там сообщили о невозможности помочь из-за потенциальных трудностей с бюрократией и проверками, как рассказала исполнительный директор ассоциации птицеводов страны Леера Лехтиля. Она отметила, что Финляндия ещё не проводила переговоры с США по вопросу "доступа к рынку" и напомнила, что этот долгий процесс может потребовать продолжительных проверок.

Ранее сообщалось, что в США возник дефицит яиц на фоне распространения птичьего гриппа. Производители предполагают, что восстановление поставок может занять от шести до девяти месяцев. Средняя цена за 12 яиц выросла на 25% в конце декабря прошлого года, достигнув $4,33 (443 рубля). При этом с января по ноябрь стоимость яиц увеличилась на 37,5%.

Также стало известно, что в США наблюдается дефицит куриных яиц, из-за чего американцы рассматривают возможность покупки имитаций яиц на Пасху из пластика, дерева и гипса, пишет rtvi.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



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