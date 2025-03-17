Цены на жильё могут вырасти на 10-20% из-за семейной ипотеки

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что при расширении семейной ипотеки число новых потенциальных заемщиков может достичь нескольких миллионов.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

По данным Росстата за 2021 год, количество домохозяйств с детьми до 18 лет составляло 15,5 миллионов, и эта цифра, скорее всего, выросла с тех пор, пишут "Известия".

По мнению Чернова, увеличенный спрос на первичное жилье из-за расширения ипотеки может привести к росту цен на 16–18%, что существенно выше ожидаемой инфляции, которая, согласно прогнозам Центробанка, составит около 10% в 2025 году. Если же программу не расширят, то рост цен может оказаться ниже уровня инфляции.

Экономист РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко добавила, что на отдельные объекты цены могут расти еще быстрее, особенно на массовую застройку, которая остается более доступной для населения. Однако экономист Андрей Бархота прогнозирует, что стоимость квадратного метра в таких проектах может вырасти на 18–27%.

Центробанк неоднократно подчеркивал, что действия госпрограмм приводят к увеличению цен на новостройки по сравнению с готовой недвижимостью. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в III квартале прошлого года разрыв цен на первичное и вторичное жилье составил 57%. Она также заявила, что льготные программы должны рассматриваться только как антикризисные меры.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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