Покупка доли Сбера: ВЭБ.РФ теперь владеет 50% Просвещения

Госкорпорация ВЭБ. РФ достигла соглашения со "Сбером" о покупке его 25% доли в группе компаний "Просвещение".
Теперь пакет ВЭБа в "Просвещении" составляет 50%. Сделка уже закрыта. "Просвещение" — крупнейший игрок на российском рынке учебной литературы и активно развивает образовательные онлайн-сервисы, такие как платформа для школьников Lecta.
Эксперты отмечают, что бизнес "Просвещения" стабилен и приносит значительную прибыль благодаря своему доминирующему положению на рынке. По оценкам, стоимость доли "Сбера" может составлять от 40 до 75 миллиардов рублей.
Однако стоит помнить, что "Просвещение" в последние годы столкнулось с разбирательствами с ФАС. В апреле 2024 года служба возбудила дело против издательства за установление монопольно высоких цен на учебники, что обернулось требованием вернуть более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, пишут "Ведомости".
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