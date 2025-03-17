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Покупка доли Сбера: ВЭБ.РФ теперь владеет 50% Просвещения

Экономика

Госкорпорация ВЭБ. РФ достигла соглашения со "Сбером" о покупке его 25% доли в группе компаний "Просвещение".

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Теперь пакет ВЭБа в "Просвещении" составляет 50%. Сделка уже закрыта. "Просвещение" — крупнейший игрок на российском рынке учебной литературы и активно развивает образовательные онлайн-сервисы, такие как платформа для школьников Lecta.

Эксперты отмечают, что бизнес "Просвещения" стабилен и приносит значительную прибыль благодаря своему доминирующему положению на рынке. По оценкам, стоимость доли "Сбера" может составлять от 40 до 75 миллиардов рублей.

Однако стоит помнить, что "Просвещение" в последние годы столкнулось с разбирательствами с ФАС. В апреле 2024 года служба возбудила дело против издательства за установление монопольно высоких цен на учебники, что обернулось требованием вернуть более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, пишут "Ведомости".

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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