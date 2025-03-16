Как кредитная история влияет на вашу жизнь и почему ее стоит проверить

4:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кредитная история — это не просто формальность, а важный показатель вашей финансовой репутации. Она содержит информацию обо всех ваших займах, платежах и возможных задержках. Если вы когда-либо брали кредит, оформляли рассрочку или были поручителем, эти данные хранятся в бюро кредитных историй (БКИ).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Где хранится ваша кредитная история

В России действует несколько БКИ, и каждый банк или микрофинансовая организация вправе выбирать, куда передавать данные. Иногда информация о заемщике оказывается распределенной между разными бюро. Чтобы собрать полный отчет, придется делать запросы во все организации, где могут быть зафиксированы ваши кредитные операции.

Из чего она состоит

Кредитный отчет включает четыре основных раздела:

Титульная часть - содержит персональные данные заемщика: ФИО, дату рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС (если они были предоставлены). Основная часть - отражает сведения о кредитах и займах, как активных, так и закрытых. Здесь фиксируются даты погашения, остатки задолженности, просрочки, а также данные о судебных решениях и задолженностях по ЖКУ. Включает индивидуальный кредитный рейтинг заемщика. Закрытая часть - указывает, какие организации выдавали кредиты, кто запрашивал кредитную историю и кому передавалась задолженность. Информационная часть - содержит данные о поданных кредитных заявках, отказах и фактах длительной просрочки (более 120 дней).

Кто интересуется вашей кредитной историей

Банки, МФО и КПК - изучают кредитную историю перед тем, как одобрить заем.

- изучают кредитную историю перед тем, как одобрить заем. Страховые компании - используют эти данные для расчета стоимости полиса, так как между уровнем задолженности и риском аварий существует корреляция.

- используют эти данные для расчета стоимости полиса, так как между уровнем задолженности и риском аварий существует корреляция. Каршеринговые сервисы - оценивают кредитную историю, прежде чем допустить клиента к аренде автомобилей.

- оценивают кредитную историю, прежде чем допустить клиента к аренде автомобилей. Работодатели - проверяют финансовую благонадежность соискателей, особенно в банковском секторе и госструктурах.

Почему важно следить за кредитной историей

Контролировать свою кредитную историю стоит не только ради повышения шансов на одобрение займа. Это также способ убедиться, что на ваше имя не оформлены мошеннические кредиты и что в отчетах нет ошибок.

Кредитные организации обязаны обновлять данные в БКИ в течение трех рабочих дней. Однако бывают случаи, когда информация задерживается или содержит неточности.

Распространенные проблемы с кредитной историей

Данные еще не обновились - прошло менее трех рабочих дней с момента закрытия кредита. Кредит по карте погашен, но карта не закрыта - из-за комиссии за обслуживание может образоваться задолженность. Забытая задолженность - небольшая непогашенная сумма, о которой заемщик не знал. Ошибки в БКИ - опечатки в ФИО или паспортных данных могут привести к неверной информации в отчете. Мошенничество - если злоумышленники оформили кредит на ваше имя.

Как исправить ошибки

Для внесения исправлений нужно обратиться в банк или МФО, предоставив заявление. Они обязаны проверить данные и передать обновленную информацию в БКИ в течение 10 рабочих дней.

Также можно подать жалобу напрямую в БКИ, но в этом случае срок проверки увеличивается до 20 рабочих дней. Если кредитор не признает ошибку, вопрос придется решать через суд.

Как улучшить кредитную историю

Полностью удалить информацию невозможно, но можно исправить репутацию:

Оформлять небольшие кредиты и вовремя их погашать.

Аккуратно пользоваться кредитной картой, не допуская просрочек.

Оплачивать коммунальные услуги без задержек.

Финансовые организации оценивают активность заемщика за последние 2-3 года. Поэтому даже если раньше были проблемы, стабильное выполнение обязательств поможет восстановить доверие кредиторов.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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