Как кредитная история влияет на вашу жизнь и почему ее стоит проверить

Кредитная история — это не просто формальность, а важный показатель вашей финансовой репутации. Она содержит информацию обо всех ваших займах, платежах и возможных задержках. Если вы когда-либо брали кредит, оформляли рассрочку или были поручителем, эти данные хранятся в бюро кредитных историй (БКИ).
В России действует несколько БКИ, и каждый банк или микрофинансовая организация вправе выбирать, куда передавать данные. Иногда информация о заемщике оказывается распределенной между разными бюро. Чтобы собрать полный отчет, придется делать запросы во все организации, где могут быть зафиксированы ваши кредитные операции.
Кредитный отчет включает четыре основных раздела:
Контролировать свою кредитную историю стоит не только ради повышения шансов на одобрение займа. Это также способ убедиться, что на ваше имя не оформлены мошеннические кредиты и что в отчетах нет ошибок.
Кредитные организации обязаны обновлять данные в БКИ в течение трех рабочих дней. Однако бывают случаи, когда информация задерживается или содержит неточности.
Для внесения исправлений нужно обратиться в банк или МФО, предоставив заявление. Они обязаны проверить данные и передать обновленную информацию в БКИ в течение 10 рабочих дней.
Также можно подать жалобу напрямую в БКИ, но в этом случае срок проверки увеличивается до 20 рабочих дней. Если кредитор не признает ошибку, вопрос придется решать через суд.
Полностью удалить информацию невозможно, но можно исправить репутацию:
Финансовые организации оценивают активность заемщика за последние 2-3 года. Поэтому даже если раньше были проблемы, стабильное выполнение обязательств поможет восстановить доверие кредиторов.
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
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