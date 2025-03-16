Купи сейчас, плати потом: удобная рассрочка или скрытая ловушка

4:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вы оформляете покупку в интернете, и вот на экране появляется знакомая опция: "Разбейте платеж на четыре части". Это звучит заманчиво. Но где подвох?

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Так называемые "купи сейчас, заплати позже" (Buy Now, Pay Later, BNPL) - это альтернативный вариант кредита, позволяющий мгновенно приобрести товар и вернуть деньги частями, зачастую без процентов. По словам профессора Стэнфордской школы бизнеса Эда де Хаана, именно так работают финансовые сервисы, которые за последнее десятилетие активно внедряются в розничную торговлю.

Если вы умеете контролировать расходы, BNPL может стать удобным финансовым инструментом. Однако подходить к нему стоит с той же осторожностью, что и к любым другим видам кредитов.

Плюсы и минусы BNPL: что важно знать

Плюс: быстрый кредит без жесткой проверки

Для тех, у кого нет кредитной истории или кто боится испортить свой кредитный рейтинг, BNPL может быть удобным способом немного разгрузить бюджет.

В отличие от банковских кредитов и карт, эти сервисы редко требуют жесткой проверки кредитоспособности, которая может снизить ваш балл. Вместо этого компании анализируют альтернативные данные: историю покупок, платежные привычки или проводят мягкую проверку, которая не отражается на кредитном рейтинге.

Решение о выдаче кредита принимается за считаные секунды, а для оформления, как правило, достаточно ввести контактные данные, дату рождения и привязать карту.

Минус: риск перерасхода и накопления долгов

Легкость оформления BNPL может привести к тому, что человек начнет тратить больше, чем может себе позволить.

"Люди не воспринимают такие займы как настоящие деньги", — говорит старший финансовый аналитик Business Insider Дженнифер Стрикс.

Еще один подводный камень: BNPL-займы не отражаются в кредитной истории. Это значит, что банки и другие финансовые организации не увидят ваш реальный уровень долговой нагрузки. В результате человек может набрать несколько BNPL-займов одновременно и незаметно перегрузить свой бюджет.

Плюс: беспроцентные рассрочки и гибкие условия

BNPL часто предлагает беспроцентные кредиты с удобными сроками возврата — в отличие от кредитных карт с их высокими процентными ставками.

Если правильно пользоваться сервисом, можно разбить крупные или незапланированные траты на несколько платежей без дополнительных затрат. Например, если сломался телефон, покупка нового через BNPL позволит оплатить его постепенно, не переплачивая проценты по кредитной карте.

Минус: возможные скрытые комиссии

Перед оформлением кредита стоит внимательно изучить условия. Не все BNPL-сервисы предлагают беспроцентную рассрочку - иногда процентная ставка зависит от срока погашения или суммы покупки.

Кроме того, просрочка платежа может обойтись дорого. В зависимости от компании штрафы за пропущенный платеж варьируются от нескольких долларов до 25% от суммы покупки.

Плюс: нет долговых обязательств на будущее

В отличие от кредитных карт, где можно годами выплачивать долг, BNPL — это "разовая сделка".

Как только кредит закрыт, ваше взаимодействие с сервисом прекращается, говорит аналитик компании Achieve Остин Килгор. Это удобно для тех, кто не хочет привязываться к долгосрочным кредитным обязательствам, но при этом нуждается в краткосрочной финансовой гибкости.

Минус: риск овердрафта

BNPL-сервисы часто привязывают платежи к карте или банковскому счету, а многие пользователи настраивают автоматическое списание.

Если не отслеживать баланс, легко попасть в минус по счету и нарваться на штраф за овердрафт, предупреждает деХаан.

Чтобы избежать проблем, эксперты советуют:

Использовать только один BNPL-сервис и не брать несколько займов одновременно.

и не брать несколько займов одновременно. Настроить напоминания о платежах в телефоне или финансовом приложении.

о платежах в телефоне или финансовом приложении. Синхронизировать даты платежей с днем зарплаты, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

BNPL может быть полезным инструментом, если использовать его разумно. Но его легкость и доступность также несут финансовые риски. Важно внимательно читать условия, следить за своими расходами и не превращать удобную рассрочку в бесконтрольное накопление долгов.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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