ЕС сворачивает торговлю, но Венгрия идёт своим путём — и России это на руку

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия, несмотря на введенные западные санкции, продолжает занимать значительное место в торговле с Венгрией, находясь в первой десятке поставщиков товаров в эту страну и занимая 15-е место среди ее торговых партнеров.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Эти данные были обнародованы Центральным статистическим управлением Венгрии и относятся к итогам 2024 года. В 2024 году общий товарооборот России с 27 странами Евросоюза составил 67,5 миллиарда, при этом доля Венгрии, как не самого крупного участника, составила 9,24%. Объем торговли России с ЕС снизился на 24% из-за санкций, но с Венгрией сокращение составило меньше 15,6%, что привело к снижению товарооборота до 6,24 миллиарда.

В 2024 году экспорт России в Венгрию составил 5,28 миллиарда долларов, что также является уменьшением на 14,8%. В то же время венгерский экспорт в Россию составил около 1 миллиарда долларов, снизившись на 19,3%. Основной статьей российского экспорта в Венгрию остаются энергоносители, включая нефть и газ, а также продукты переработки нефти, на долю которых пришлось 96,1% от общего объема поставок. Кроме того, из России поступало оборудование для атомных электростанций, продукция химической промышленности и черные металлы.

С другой стороны, венгерские компании поставляют на российский рынок лекарственные препараты, медицинские принадлежности, а также продукцию химической и пищевой промышленности и сельского хозяйства. Наиболее значимой статьей венгерского экспорта в Россию является фармацевтическая продукция, доля которой в общем объеме поставок составила 48,8%, пишет ТАСС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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