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Виски под угрозой: крупнейшие производители приостанавливают выпуск

0:53
Экономика

Крупнейшие мировые производители виски приостанавливают его выпуск.

виски
Фото: commons.wikimedia.org by Szalony kucharz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
виски

Одна из компаний объявила о прекращении производства своих известных брендов на ирландском заводе на два месяца, начиная с апреля текущего года, хотя обычно такие профилактические работы проводятся всего на месяц раз в год. Также было отложено открытие новой винокурни с запланированными инвестициями около 250 миллионов евро.

Кроме того, британский производитель виски остановил производство на заводе в США и заморозил строительство нового производственного комплекса в Канаде.

Эксперты выделяют две основные причины данной ситуации: во-первых, предложение виски на рынке превышает спрос, а во-вторых, введение новых пошлин президентом Дональдом Трампом негативно сказывается на производстве, передает BFM.

Уточнения

Ви́ски — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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