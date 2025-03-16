Канадцы против политики Трампа: влияние тарифов и обменного курса

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Канадцы выражают обеспокоенность по поводу обменного курса и политических угроз, поднимаемых администрацией Дональда Трампа, что влияет на их решение отдыхать в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

В феврале 2025 года количество поездок канадцев в США сократилось примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на продолжающиеся переговоры по тарифам.

Air Canada также объявила о сокращении рейсов в теплые штаты США, такие как Флорида и Аризона.

Во время выступления в программе Saturday Night Live известный канадский актер, сценарист Майк Майерс надел футболку с красно-белым флагом страны и надписью "Канада не продается".

"Это действительно задело за живое среднестатистического канадца", — говорит Билт из Ватерлоо, провинции Онтарио, по поводу введения драконовских тарифов.

Тема тарифов актуальна в канадском правительстве, которое назначило нового премьер-министра Марка Карни. Кроме того, правительство Британской Колумбии и местная энергетическая компания решили исключить Tesla из программы скидок, чтобы поддержать канадские альтернативы, пишет CNBC.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).



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